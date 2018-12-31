"الديمقراطية" تطالب الأجهزة الأمنية في غزة والضفة بوقف الاعتقالات والاستدعاءات والتضييق على الحريات

رام الله- وطن: استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حملة الاستدعاءات والاعتقالات والملاحقات الأمنية لأعضاء وكوادر حركة فتح في قطاع غزة.

ودعت الجبهة الأجهزة الأمنية في القطاع إلى وقف تلك الاعتقالات والاستدعاءات على ضوء انطلاقة حركة فتح، وإلى الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.

وطالبت الجبهة الأجهزة الأمنية في الضفة وقطاع غزة بالتحلي بالإرادة السياسية والمسؤولية الوطنية ولجم التراشق والمناكفات السياسية وحملة الاعتقالات والاستدعاءات والتضييقات الأمنية، ووقف التضييق على الحريات العامة والديمقراطية بما فيها حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، لأثرها البالغ على تعميق حالة الانقسام وتوتير العلاقات الداخلية.

وقال الجبهة: لا يعقل أن تتواصل حملات الاعتقالات والاستدعاءات والملاحقات على يد الأجهزة الأمنية في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، فيما يتواصل العدوان والحصار الإسرائيلي وعمليات العربدة والبلطجة والقتل العمد لشعبنا الفلسطيني، واستباحة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية واقتحام المؤسسات الرسمية ومنازل المواطنين وهدم منازل منفذي العمليات وإبعاد ذويهم عن أماكن سكناهم.