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الأسعار الجديدة للمحروقات والغاز في شهر كانون الثاني

31.12.2018 03:05 PM
الأسعار الجديدة للمحروقات والغاز في شهر كانون الثاني

رام الله 31-12-2018 وفا- أعلنت وزارة المالية والتخطيط/ الهيئة العامة للبترول، أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر كانون الثاني 1/2019 في كافة المحافظات، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء.

وتظهر الأسعار الجديدة انخفاض في أسعار عدد من المحروقات، حيث جاءت على النحو التالي:

بنزين95 = 5.77 شيقل.

بنزين98 = 6.39 شيقل.

سولار = 4.99 شيقل.

كاز = 4.99 شيقل.

الــغـــــــــاز:

1- سعر اسطوانة الغاز5  كلغم، للمستهلك  27 شيقلا في محل الموزع.

2- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك  64 شيقلا في محل الموزع.

3- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم، للمستهلك 256 شيقلا في محل الموزع.

4- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.78 شيقل.

5- سعر كلغم الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 4.88 شيقل

6- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط .

ودعت الهيئة، جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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