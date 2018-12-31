الأسعار الجديدة للمحروقات والغاز في شهر كانون الثاني

رام الله 31-12-2018 وفا- أعلنت وزارة المالية والتخطيط/ الهيئة العامة للبترول، أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر كانون الثاني 1/2019 في كافة المحافظات، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء.

وتظهر الأسعار الجديدة انخفاض في أسعار عدد من المحروقات، حيث جاءت على النحو التالي:

بنزين95 = 5.77 شيقل.

بنزين98 = 6.39 شيقل.

سولار = 4.99 شيقل.

كاز = 4.99 شيقل.

الــغـــــــــاز:

1- سعر اسطوانة الغاز5 كلغم، للمستهلك 27 شيقلا في محل الموزع.

2- سعر اسطوانة الغاز12 كلغم، للمستهلك 64 شيقلا في محل الموزع.

3- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم، للمستهلك 256 شيقلا في محل الموزع.

4- سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.78 شيقل.

5- سعر كلغم الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 4.88 شيقل

6- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط .

ودعت الهيئة، جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.