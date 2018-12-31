312 شهيدًا في عام 2018

وطن: قال التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين إن 312 فلسطينياً استشهدوا، أغلبهم من قطاع غزة بنيران إسرائيلية خلال عام 2018.

وذكر التجمع في تقرير صحفي الاثنين أن من بين الشهداء 271 في قطاع غزة و42 في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن من بين الشهداء ست إناث و57 طفلاً، فيما بلغ متوسط أعمار الشهداء 24 عاما.

وأفاد بأن عدد الشهداء الفلسطينيين تضاعف أربع مرات ونصف، تقريبا، خلال عام 2018، مقارنة بعام 2017 الذي قضى خلاله 74 فلسطينيًا.

وأشار التقرير إلى أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال خلال 2018 بلغ 20 جثمانًا، وبذلك يرتفع عدد الجثامين المحتجزة إلى 294 منذ عام 1965.