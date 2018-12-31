يتوارثون الطريق

كتب: طارق عسراوي

في اليوم الذي تحتفل فيه صفحة الاحتلال المعروفة بـ "المنسق" باجتيازها نصف مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي يطلق مبادرون على الشبكة ذاتها مبادرة يدعون من خلالها الناس إلى مقاطعة الصفحة في حملة توعوية ضد الصفحات والمواقع التي تخدم مقولة الاحتلال.

وفي الليلة ذاتها تسطّر قرية كوبر عبارتها المقاومة في وجه الاحتلال، وهي تتعرض للمداهمة المستمرة والتفتيش والاعتقال، حيث يقف أهلها كتفاً بكتف، ويقدمون صورة بليغة بالتكاتف والتلاحم.. والروح العالية.

يأتي ذلك عشية الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية في الاول من كانون الثاني للعام 1965، تلك الجمرة التي اتقدت حتى صارت شمساً تضيء طريق الحرية والخلاص، ولملمت شمل شعب شظّاه اللجوء وأدماه التخلي. فآمن الفلسطيني بمعجزته، ورأى حريته الآتية، فأعد لها النشيد وأولم روحه للبلاد... ولم ييأس.

قبل أيام قالت امرأة تقف بباب منزلها في قرية عين حوض- 14 كم جنوب حيفا: عند هذه الدرجات سقطت وأنا طفلة، وفي هذا الزقاق زف شباب القرية شقيقي في ليلة عرسه، وأشارت ابنتها الواقفة جوارها بيدها إلى نافذة المنزل التي وقفت خلفها والدتها تبتهج بأغنيات العرس وإيقاع البحر المقابل للقرية.

طوال سبعين عاماً من النكبة والتهجير لم تكف تلك المرأة عن القدوم إلى القرية- مهد روحها المشردة- وهي تصحب أبناءها، فيصحبون أبناءهم.. فيتوارثون الطريق إلى البيت جيلاً بعد جيل إلى أن يضيئوه بضحكات عودته، وتتدلى من عريشة البيت قطوف داليتهم الجدة.

وكذلك بعد أربعة وخمسين عاماً من الانطلاقة، ما زالت الفكرة المقاومة تتقد في عروق البلاد، وتزرع في أبنائها حدس الطريق الصواب إلى حريتهم المشتهاة.

هي البلاد التي يرفض أهلها الظلم، ويستعصي على ذاكرتهم النسيان، فيجعلون من ذكرى الانطلاقة عيدهم يتبادلون فيه التبريكات والتهاني، ويسمّون أبناءهم بأسماء مدنهم المحتلة فترى نخل بيسان يزين عيني مولودة بزغت قبل ليلتين، وتشهد الكرمل شامخة في جبين صبي يقف في طابور الصباح.

إنها البلاد التي تمنح الوليد فيها اسم والده الشهيد، وتجعل ثغرها مأوى حراس ليلها المطاردين من جنود القتل ..

إنما هي بلاد آمنت بفجرها وسارت صوبه واثقة الخُطا.