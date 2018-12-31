فلسطين 2018.. أبرز أحداث العام

رام الله- وطن: مرت خلال عام 2018، العديد من الأحداث الهامة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وأحداث سياسية بارزة على الصعيدين المحلي والدولي، منها ما انتهى ومنها ما ترك آثارًا ستمتد لسنوات أخرى.

محليًا، شهدت الساحة الفلسطينية عدة أحداث بالغة الأهمية، بين الضفة وقطاع غزة والداخل الفلسطيني، رصدت وطن أهمها:

ترامب ينفذ وعده المشؤوم

في 14 أيار 2018، نفذ الرئيس الامريكي دونالد ترامب قراره بنقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس المحتلة، بعد اعترافه بالمدينة كعاصمة لدولة الاحتلال.

ولاقت الخطوة رفضًا عربيًا وعالميًا باعتبارها خطوة أحادية تنسف أسس عملية السلام التي تعترف بحدود عام 67 كحدود للدولة الفلسطينية وعاصمتها "القدس الشرقية".

وأخرجت الخطوة الأمريكية، إدارة ترامب من حسابات السلطة الفلسطينية في عملية السلام.

وقرر الرئيس محمود عباس مقاطعة الولايات المتحدة ورفض أي حوار معها دون وجود دول أخرى ترعى عملية السلام.

ولا تزال امتدادات هذه الخطوة تخيم على الأوضاع الفلسطينية حتى وقتنا هذا، إذا تواصل السلطة الفلسطينية مقاطعة أمريكا، ورفض صفقتها للسلام والمسماة إعلاميًا "صفقة القرن".

وارتبطت مع هذه الخطوة، إجراءات أمريكية أخرى لإرضاخ الفلسطينيين، من بينها تخفيض تمويل السلطة الفلسطينية وقطع التمويل الكامل عن المستشفيات الفلسطينية في القدس.

كذلك قررت أمريكا قطع تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مما أدخل الوكالة بأزمة مالية خانقة، قبل أن تعلن خلال الشهرين الأخيرين تخطيها الأزمة بتغطية مالية من دول عربية أوروبية.

مسيرة العودة في غزة وكسر الحصار

انطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار الشعبية، في قطاع غزة في 30 آذار 2018، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وإبقاء حق العودة حاضرا في عقول وأفئدة مختلف أبناء الشعب الفلسطيني.

وانطلقت المسيرات بمشاركة الالاف من أبناء غزة، بهدف رفع الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع وتدهور أوضاع المعيشة، ونشر الاحتلال قناصيه على طول الحدود، مستهدفا المتظاهرين، مما أدى الى استشهاد أكثر من 250 فلسطيني أعزل وجرح الالاف.

ولا تزال المسيرات مستمرة حتى يومنا هذاوأدى قمع قوات الاحتلال الدموي للمشاركين في المسيرات السلمية إلى ارتقاء 243 شهيدا، وأكثر من 25700 مصاب بجراح مختلفة.

قانون عنصري جديد "القومية"

خلال عام 2018 واصلت الحكومة اليمنية المتطرفة التي تتزعم دولة الاحتلال سن قوانين عنصرية تستهدف الوجود الفلسطيني داخل الخط الأخضر، وسنت سلطات الاحتلال ما يعرف بـ"قانون القومية" الذي ينص على أن "إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي فقط".

ومن المبادئ الأساسية للقانون:

- أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.

- دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.

- ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.

استشهاد جرار ونعالوة والبرغوثي

خلال شهر شباط 2018، أنشغل الشارع الفلسطيني بقضية الشهيد أحمد نصر جرار الذي نفذ عملية قتل حاخام اسرائيلي قرب نابلس، قبل أن يختفي عن انظار الاحتلال ويعيش مطاردا لشهر كامل، وفي 6 شباط اغتال الاحتلال الشاب أحمد جرار، في قرية اليامون بقضاء جنين.

وفي الأشهر الأخيرة من العام نفذ الشاب اشرف نعالوة عملية اطلاق نار في مستوطنة بركان المقامة على اراضي المواطنين في سلفيت، مما ادى الى مقتل مستوطنين، قبل ان ينسحب من المكان ويختفي لشهرين كاملين، إلا أن الاحتلال استطاع الوصول إلى نعالوة في ديسبمر الحالي واغتاله في مخيم عسكر بمدينة نابلس.

وقبل نحو أسبوعين، اغتال الاحتلال الشاب صالح البرغوثي بحجة تنفيذه عملية اطلاق نار على مستوطنين قرب مستوطنة عوفرا شرق رام الله.

واحتجز الاحتلال جثمان الشهيد، بينما تشكك عائلته ومؤسسات حقوقية برواية الاحتلال عن حادثة استشهاده.

وفرض الاحتلال حصارا على رام الله وشدد اجراءاته العسكرية في مختلف ارجاء الضفة بعد تلك العمليات، ولا تزال الحملة العسكرية مستمرة.

تسلل إسرائيلي فاشل إلى غزة

في مطلع نوفمبر من 2018 نفذت قوة إسرائيلية خاصة عملية تسلل إلى قطاع غزة، قبل أن تكشفها المقاومة هناك وتشتبك معها ما ادى الى مقتل ضابط اسرائيلي واستشهاد 7 من عناصر كتائب القسام.

وأدت العملية الى تصعيد من جانب المقاومة ضد الاحتلال، ورد الاحتلال بقصف عشرات المناطق في غزة، في أخطر موجة تصعيد بين الطرفين منذ حرب 2014.

الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان

نظم الالاف من المواطنين وقفات شعبية وسط عدد من مدن الضفة رفضا للقانون، ويطالب المحتجون بإلغاء القانون، أو ايقافه لحين تعديل عدد من البنود فيه.

ولا يزال الاحتجاج الشعبي مستمر حتى يومنا هذا.

اغتيال العالم الفلسطيني فادي البطش

في فجر يوم السبت 21 نيسان 2018، أطلق مجهولون النار على العالم الفلسطيني المهندس فادي البطش في أثناء توجهه لصلاة الفجر في المسجد المجاور لمنزله في منطقة "جومباك" في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ما أدى إلى استشهاده على الفور، وتشير أصابع الاتهام إلى وقوف جهاز "الموساد" الإسرائيلي خلف عملية الاغتيال.

يذكر إلى أن الشهيد البطش انتقل من محل سكنه في مدينة جباليا بقطاع غزة إلى ماليزيا لاستكمال دراسته، ويعتبر أحد الخبراء في مجال الطاقة الكهربائية، وحاصل على الدكتوراه في الهندسة الكهربائية، وعمل أكاديميا في ماليزيا.

استقالة ليبرمان

أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان استقالته من منصبه، الأربعاء 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث رجح مراقبون أن القرار جاء نتيجة كشف القوة الإسرائيلية الخاصة بغزة وما تلاها من تصعيد عسكري، حيث فشلت العملية الأمنية التي كانت تخطط لها القوات الخاصة الإسرائيلية في خانيونس.

فشل أمريكا في إدانة "حماس" في الامم المتحدة

فشلت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي الخميس 6 كانون الأول/ديسمبر الحالي، في تمرير مشروع قرار أمريكي تقدمت به في الأمم المتحدة يدين حركة "حماس"، بعد تأييد 87 دولة له، ومعارضة 57 دولة وامتناع 33 دولة عن التصويت، في حين اعتبر بعض خبراء الاحتلال مشروع القرار بمنزلة "هدية" من السفيرة الأمريكية التي تبنت سياسة منحازة للاحتلال، إلى "تل أبيب" قبيل مغادرتها المنظمة الدولية.

حل المجلس التشريعي

في 22 ديسمبر/كانون أول أعلنت المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي الفلسطيني، واجراء انتخابات خلال ستة اشهر.