دولة الاحتلال الأولى في عدد الإدانات الدولية بالأمم المتحدة

وطن- وكالات: ذكر المحامي الدولي والناشط الحقوقي هيليل نوير، أن دولة الاحتلال احتلت المركز الأول في عدد الإدانات الدولية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين خلال 2018.

وأضاف نوير، في تغريدة نشرها مؤخرا على "تويتر"، إن "21 إدانة من إجمالي 27 شهدتها الجمعية العامة للمنظمة الدولية خلال 2018، كانت لإسرائيل".

وتابع نوير، الذي يرأس منظمة "UN Watch" الحقوقية غير الحكومية في جنيف، أن الإدانات الـ 6 الباقية توزعت على كل من إيران وسوريا وكوريا الشمالية وروسيا وميانمار والولايات المتحدة، بواقع إدانة واحدة لكل دولة.

وارتكبت دولة الاحتلال أعمال عنف وقتل بحق الفلسطينيين خلال العام الجاري، أبرزها قمع جيش الاحتلال لمسيرات العودة بقطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء وآلاف الجرحى، وسط استنكار وإدانات محلية ودولية واسعة.

(الأناضول)