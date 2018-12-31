تجارة وصناعة غزة ترفض فرض وزارة الاقتصاد بغزة رسوم على الاستيراد

غزة- وطن: أعلن غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة رفضها واستنكارها القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد بغزة والخاص بإعادة فرض رسوم على البضائع المستوردة و المواد الخام عبر معبر كرم ابو سالم.

ودعت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة في بيان لها، وصل وطن، الاثنين، التجار والمستوردين بعدم التعاطي مع هذا القرار وعدم دفع رسوم مقابل الحصول على اذونات الاستيراد لان هذا القرار يضر بالمصالح العليا للاقتصاد الوطني في ظل هذا الحصار الخانق والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة .

وقال البيان ان "اعضاء غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة واعضاء اللجنة الصناعية و هيئتهم العامة تطالب المسئولين في وزارة الاقتصاد الوطني ومن اصدر هذا القرار بالتراجع الفوري عنه حيث انه لم يتم استشارة مؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بشأنه وان حماية المنتج الوطني لا تتم بفرض رسوم اضافية على السلع المستوردة بل بالعكس يجب تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنتج المحلي مثل الاعفاءات الضريبية واسعار كهرباء مخفضة وايدي عاملة".وطن: