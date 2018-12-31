السوادن: قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين

وطن: تواصل قوات الأمن السودانية استهداف مئات المحتجين، بالغاز المسيل للدموع وسط الخرطوم.

ووفقاً لمصادر العامية دولية فإن الخرطوم شهدت اليوم الاثنين، تعزيز السلطات السودانية وجودها في المواقع الرئيسية بعد دعوة للاحتجاجات عشية ذكرى استقلال البلاد.

ووقف بعض أفراد الأمن فوق أسطح المباني بوسط العاصمة وتمركزت مركبات مدرعة مزودة بمدافع رشاشة على طول الشوارع الرئيسية، وفق "رويترز".

ودفع ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة النقدية المحتجين للخروج إلى الشوارع في أنحاء السودان للاحتجاج على الرئيس عمر البشير الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري دعمه الإسلاميون عام 1989.