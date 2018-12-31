جرائم القتل في الداخل تودي بحياة 76 فلسطينياً بينهم 14 سيدة خلال2018

وطن- وكالات: قتل 76 فلسطينياً في جرائم قتل استهدفت الفلسطينيين في أراضي48-الداخل، منذ مطلع العام الجاري 2018 كان آخرهم ضحية رصاصات الإجرام، حسام مغربي (47 عاما) من شفاعمرو، اليوم الإثنين الموافق 31.12.2018.

ويُستدل من المعطيات المتوفرة، أن 14 سيدة قتلت منذ مطلع العام الجاري، بينما قُتل 62 شخصا بجرائم مختلفة، غالبيتها ارتكبت باستخدام السلاح الناري وأخرى ارتكبت بالاعتداء والطعن بالسكاكين والآلات الحادة والدهس.

وتكررت المشاهد المأساوية وانعدم الأمن والأمان إثر تزايد أعمال العنف والجريمة في البلدات والمدن الفلسطينية في أراضي48، وسط تقاعس الاحتلال .

وقُتل 72 فلسطينياً بينهم 10 نساء في جرائم قتل مختلفة في أراضي48 العام الماضي 2017.

جرائم قتل النساء

قُتلت منذ مطلع العام الجاري 14 امرأة كانت آخرهن شادية مصراتي، والدة ثلاثة أطفال، من سكان مدينة الرملة في جريمة إطلاق نار، مساء يوم الخميس الماضي 27.12.2018، بالإضافة إلى جرائم قتل النساء التي اقترفت في العام 2018 ضحاياها آمنة الزبارقة من اللد، وإيمان عوض في عكا، ويارا أيوب من الجش، ومنال الفريزات من عشيرة أبو رقيق بمنطقة النقب، ونساء وفتيات من مدينة يافا: سمر خطيب، الشقيقتان حياة ونورا ملوك، وفاديا قديس، وزبيدة منصور وريما أبو خيط من مدينة الطيرة، ورسمية طه- مصالحة من دبورية، ونورا أبو صلب من قرية خشم زنة في النقب وعفاف الجرجاوي من بلدة شقيب السلام.

وفي شهر آب/ أغسطس الماضي، ذكر تقرير صادر عن ما يسمى "مراقب الدولة الإسرائيلي" أن أجهزة الأمن الإسرائيلية فشلت في منع انتشار واستخدام السلاح غير المرخص في المجتمع الفلسطيني في اراضي48، الأمر الذي كان له الأثر الهائل على ارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل.

ووفقا للمراقب، فإن 1236 رجلا وامرأة في أراضي48 قُتلوا في الأعوام 2000 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2017. وخلال العام 2016 قُتلت 30 امرأة، أي 42% من مجمل النساء اللاتي قُتلن في ذلك العام في أراضي48.

ومنذ مطلع العام 2017 وحتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه قُتلت 10 نساء فلسطينيات في أراضي48. وعدد المراقب في تقريره، الصادر تحت عنوان "مواجهة الشرطة لحيازة السلاح غير القانوني وأحداث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربي والمدن المختلطة في الأعوام 2014 - 2016"، مجموعة من الإخفاقات في معالجة السلطات لهذه الظاهرة التي تواصل حصد الأرواح.

وبحسب المراقب، فإن "انعدام التنسيق بين الشرطة والشاباك والجيش أدى إلى فقدان معلومات استخبارية في التحقيقات بشأن انتقال الأسلحة في المجتمع العربي، وخاصة في الحالات التي حققت عدة جهات فيها بالتوازي". وادعت الشرطة في ردها على التقرير أن "الشاباك لا يسلمها معلومات استخبارية بصورة دائمة، الأمر الذي يضع صعوبات أمام تطبيق القانون بشكل فعّال".

ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية

سامر عواد (33 عاما) من يافة الناصرة، أسعد أمارة (50 عاما) من زلفة، محمد حاتم زنديق مصاروة (22 عاما) من الطيبة، سلطان أبو قردود (25 عاما) من بير هداج، قصي سلطان (34 عاما) من الطيرة، مصطفى الأطرش (51 عاما) من حورة، ربيع فريج (29 عاما) من كفر قاسم، نزار جهشان (56 عاما) من الناصرة، مكرم جابر (29 عاما) من الطيبة، إمام مسجد التوحيد في أم الفحم الشيخ محمد عبد الغني سعادة (45 عاما)، إياد زبارقة (30 عاما) من قلنسوة، فراس خالد أحمد مقلد أبو عزيز (12 عاما) من أم الفحم، شفيق أحمد مقلد أبو عزيز (48 عاما) من أم الفحم، موسى محاميد (22 عاما) من يافا، يزيد هبرات (27 عاما) من الناعورة، كرم ممدوح سلطان (21 عاما) من الطيرة، علي عامر (28 عاما) من كفر قاسم، رامي فطايرجي (22 عاما) من يافا، يوسف كيوان محاميد (21 عاما) من أم الفحم، عبد السلام عذبة (28 عاما) من قلنسوة، محمد علي جميل زيتاوي (31 عاما) من زلفة، عدي أبو عمار (18 عاما) من اللقية، محمد زياد المغربي (25 عاما) من الرملة، أحمد بدير (27 عاما) من كفر قاسم، أحمد زهدي عثامنة (40 عاما) من باقة الغربية، زاهي أبو القيعان (26 عاما) من حورة، أكرم أبو عامر (19 عاما) من الرملة، عبد الله عمرية (20 عاما) من إبطن، كمال تفال (51 عاما) من شفاعمرو، رداد فيصل (33 عاما) من جسر الزرقاء، محمود حجاج (20 عاما) من الطيرة، يونثان نويصري (24 عاما) من الرينة، يوسف محاميد (21 عاما) من أم الفحم، رؤوف عطور (23 عاما) من الرامة، قصي عطور (16 عاما) من الرامة، نادر شقرا (30 عاما) من يافا، مؤمن ضعيف (25 عاما) من عرعرة، محمد حماد محاميد (33 عاما) من أم الفحم، جميل عراقي (60 عاما) من الطيرة، سعد جبالي (25 عاما) من الطيبة، خليل أبو غانم (40 عاما) من الرملة، زيد عاصلة (38 عاما) من عرابة، حافظ عيسى (38 عاما) من نحف، محمد أبو دياك (22 عاما) من يافة الناصرة، علي الأعسم أبو الريحان (42 عاما) من الرملة، أحمد سلامة (58 عاما) من جلجولية، حذيفة حريري (21 عاما) من جلجولية، فهد القصاصي (29 عاما) من رهط، عبدو شمشموم (25 عاما) من الرملة، سليم محمد جبارين (55 عاما) من أم الفحم، محيي نصر الله (43 عاما) من قلنسوة، جدوع الزبارقة (38 عاما) وزوجته آمنة (37 عاما من اللد، كرم الجعار (14 عاما) من رهط.

(عرب 48)