"الفدائي الفلسطيني" يخسر ودياً أمام قيرغيزستان

رام الله- وطن: أنهى المنتخب الوطني الفلسطيني الأول لكرة القدم مبارياته الودية خلال معسكره المقام حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، بالخسارة مساء الاثنين، بهدف لاثنين أمام قيرغيزستان.

وتقدم منتخب قيرغيزستان بهدف في الدقيقة 35، ثم عزز تقدمه بهدف جديد من ركلة جزاء بالدقيقة 63.

وفي الدقيقة 75، حصل المنتخب الوطني على ركلة جزاء سددها بنجاح ياسر إسلامي، ليقلص الفارق إلى هدف.

ولم يترك المنتخب الوطني أي بصمة في ظهوره الأول في كأس آسيا 2015، لكنه يأمل في تغيير الصورة عندما يخوض منافسات البطولة مطلع الشهر المقبل في الإمارات.

وأوقعت قرعة دور المجموعات في كأس آسيا 2019 المنتخب الوطني في مجموعة صعبة مع سوريا، وأستراليا "حاملة اللقب"، والأردن.