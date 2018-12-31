الاحتلال ينقل 15 من أسرى "الشعبية" إلى عدة سجون

وطن- وكالات: أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين بأن أسرى الجبهة الشعبية الذين تم نقلهم بشكلٍ تعسفي من قسم (1) في سجن الرامون فجر أمس الأحد هم: أحمد العارضة، محمود أبو وهدان، باسل الأسمر، حسين نصار، وتم نقلهم إلى سجن جلبوع.

وأضاف المركز أن أسرى الجبهة الذين نقلوا إلى سجن إيشل هم: منذر مفلح، أحمد الخطيب، شرحبيل الخطيب، حسن البرغوثي، قصي داري، إبراهيم دغلس.

وأشار إلى أن الأسرى الذين نقلوا إلى سجن عسقلان هم: محمد عسكر، حكيم عواد، فادي عياد، زكي عطا، فما نقل الأسير أحمد عبيد إلى سجن النقب.

ويأتي ذلك ضمن الهجمة الإسرائيلية على الأسرى، والتي تواصلت هذا العام من خلال سياسات ممنهجة، متمثلة في سياسة البطش والتنكيل واقتحام غرف الأسرى وأقسامهم، والاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، واعتقال القاصرين والنواب والنساء والصحفيين، وفرض الغرامات العالية، والحرمان من المراسلات والزيارات، ونقل الأسرى وإبعادهم عن مكان سكنهم الأصلي، ومنع التعليم، وغيرها.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال مع نهاية العام الجاري (6000) أسير موزعين على قرابة 22 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف أبرزها: نفحة، وريمون، وجلبوع، وشطة، والنقب، وعوفر، ومجدو، وهداريم، والرملة، وعسقلان، وبئر السبع، وغيرها.