خامنئي خلال استقباله النخالة: الضغوط علينا لن تثنينا عن دعم فلسطين

وطن- وكالات: أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، أن "ضغوط جبهة الاستكبار على ايران لن تجعلنا أبداً نتراجع عن واجبنا في دعم فلسطين".

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة على رأس وفد من حركة الجهاد.

واعتبر خامنئي أنّ الانتصار الحقيقي للشعب الفلسطيني وحركات المقاومة هو في إلحاق الهزيمة بالاحتلال وتركيعه.

وأضاف: "سيتحقق النصر النهائي للشعب الفلسطيني في مستقبل ليس ببعيد".

ومن جهته، أشار النخالة خلال اللقاء، إلى أنّ أهالي غزة ورغم كل الضغوط، يقفون بوجه الاحتلال ومشروع صفقة القرن، وهذا انعكس برأيه "بشكل واضح في استمرار مسيرات العودة الأسبوعية".

وأبرز النخالة أنّ قدرات وقوة المقاومة الفلسطينية اليوم، أكبر من أي وقت مضى، مؤكداً أنّه إذا ما وقعت أيّ حرب، ستكون "تل أبيب" وجميع مستوطنات الاحتلال تحت مرمى آلاف صواريخ المقاومة.

(الميادين)