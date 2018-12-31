غالانت ينشق عن كحلون وينضم إلى الليكود

وطن- وكالات: أعلن وزير الاستيطان الإسرائيلي، قائد المنطقة الجنوبية الأسبق يوآف غالانت، الانشقاق عن حزب "كولانو" الذي يتزعمه وزير المالية موشي كحلون والانضمام إلى حزب الليكود.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القرار لم يكن مفاجئًا حيث سبقه تقرب لغالانت مع الحزب، في الوقت الذي استقال فيه من منصبه وينوي الترشح للانتخابات الداخلية في الليكود تمهيدًا للانتخابات العامة في شهر أبريل المقبل.

في حين ينوي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو منح غالانت منصب وزير دون حقيبة؛ حتى يبقى عضوًا في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، وفق الصحيفة.

(صفا)