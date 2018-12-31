داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

غزة- وطن: أعلنت داخلية غزة، اليوم الاثنين، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة غداً الثلاثاء.

وأوضحت في بيان مقتضب، أن السفر غداً سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة من كشف (12/26) والحافلتان السادسة والسابعة.

ودعت المسافرين المعنيين بالتواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر؛ لتسهيل إجراءات سفرهم.

ونوهت إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم للأبناء المرافقين مع أمهاتهم.

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