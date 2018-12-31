مصير مجهول يواجه اللاجئين الفلسطينيين العالقين في الجزر اليونانية

وطن- وكالات: حالة من الإحباط واليأس يعيشها المئات من اللاجئين الفلسطينيين العالقين على الجزر اليونانية "لسبوس - متليني - خيوس - ليروس - كوس" جراء ما يواجهونه من معاناة على كافة المستويات الإنسانية والمعيشية والاجتماعية تترافق مع وضع قانوني معقد في ظل غياب لأي جهة تمثله وتتابع شؤونهم مع السلطات اليونانية.

وكانت العائلات الفلسطينية العالقة بالجزر اليونانية وجهت مناشدات عديدة إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية و المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الفلسطينيين والسفارات الفلسطينية بالخارج للتحرك من أجل إيقاف معاناتهم ومأساتهم وتحسين وضعهم المعيشي المزري، كما طالبوا الدول الأوربية لقبول لجوئهم باعتباره حق انساني مشروع" حسب وصفهم.

وذكرت "مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سوريا" أن "إحصائيات غير سمية تقدر عدد فلسطيني سوريا في اليونان بحوالي (400) لاجئاً ينتظرون مصيراً مجهولاً، خاصة بعد تخلي المنظمات الدولية ومنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية عنهم، وشح المساعدات المقدمة من السلطات اليونانية لهم، ومعاملتهم معاملة غير إنسانية في ظل وضع قانوني مبهم بالنسبة للاجئ الفلسطيني السوري الذي تصنفه الدول الغربية بأنه دون وطن".