مصرع الطفل ليث أبو شلال بعيار ناري في بلاطة

نابلس- وطن: لقي الطفل ليث بسام أبو شلال (5 أعوام) مصرعه، مساء اليوم الاثنين، جراء إصابته بعيار ناري طائش أمام منزل أسرته في مخيم بلاطة، شرق نابلس.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الطفل أبو شلال وصل المستشفى الوطني في مدينة نابلس بحالة حرجة جراء إصابته بعيار ناري في صدره، حيث ما لبث أن أعلن عن وفاته.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق في ملابسات الحادث، فيما قررت النيابة التحفظ على الجثة لحين عرضها على الطبيب الشرعي.