الليكود يسعى لخفض نسبة الحسم بعد ظهور اليمين الجديد

وطن: أفادت شركة الأخبار الإسرائيلية صباح أمس الأحد، أن رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى بالتعاون مع شركاء في الائتلاف الحكومي، إلى خفض نسبة الحسم، وذلك في أعقاب إعلان الوزيرين نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، عن تأسيس، حزب "اليمين الجديد"، وانشقاقهما عن كتلة "البيت اليهودي".

ووفقا لشركة الأخبار، فإن نتنياهو والليكود وشركاء في الائتلاف الحكومي، يشعرون بقلق شديد حيال تنافس 7 أحزاب محسوبة على معسكر اليمين في انتخابات الكنيست التي ستجرى في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.

ويهدف نتنياهو والشركاء في الائتلاف من خفض نسبة الحسم منح الإمكانية لجميع الأحزاب المحسوبة على معسكر اليمين من تجاوز نسبة الحسم والدخول إلى الكنيست.

وحظي التوجه لخفض نسبة الحسم في السابق باعتراضين، الأول من قبل رئيس حركة "شاس"، الوزير أرييه درعي، ووزير الجيش السابق، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان.