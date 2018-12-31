الشرطة تنجز 4236 قضية الأسبوع الماضي

رام الله- وطن: انجزت الشرطة 4236 قضية خلال الاسبوع الماضي.وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 4236 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 89 قضية ودورت 12 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 368 قضية ودور 62 قضية، وانجزت الشرطة القضائية 3779 قضية ودورت 1415 قضية اخرى.

واضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 1158 غرام مواد مخدرة، و 66 حبة مخدرة.وسجلت إدارة شرطة المرور 175 حادث سير نتج عنها وفاة 3 اشخاص و اصابة 115 شخص، وفحصت 9568 مركبة، وأنزلت عن الشارع 53 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 3893 مخالفة مرورية، وحجزت 194 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 67 مركبة غير قانونية.

واشار البيان، ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 96658 سائح، فيما بلغ عدد النزلاء 28365 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم إنجاز 9 قضايا، وجاري متابعة 2 قضية اخرى وضبطت 15 قطعة أثرية.