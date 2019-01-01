الطقس: اليوم الجو صافٍ وغداً أمطار في المساء

رام الله- وطن: يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئياً الى صاف وبارداً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/01/02: يكون الجو غائما جزئياً الى صاف وبارداً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة،و في ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الخميس 2019/01/03: يكون الجو غائما جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات ألحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على المناطق ألشمالية والرياح جنوبية غربية نشطة ألسرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.