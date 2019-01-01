"هواوي" تطلق هاتفها "الرخيص" واي 7 برو

وطن- وكالات: أطلقت شركة "هواوي" الصينية، هاتفها الاقتصادي "واي 7 برو"، في السوق الفيتنامية، بسعر يبلغ 169 دولار أميركي، تمهيدا لطرحه في أسواق أخرى لاحقا.

ويأتي الهاتف بشاشة عرض منحنية قياس 6.2 إنشات عالية الدقة، كما يدعم معالجا بسرعة 1.8 غيغاهيرتز من نوع "كوالكوم سنابدراغون 450"، وفق ما نقل موقع "تايمز ناو نيوز".

ويدعم الجهاز ذاكرة وصول عشوائية 3 غيغابايت مع سعة تخزين تصل إلى 32 غيغابايت قابلة للزيادة بفضل بطاقة micro SD لتصل إلى 512 غيغابايت.