بعد اتهامها بسوء معاملة الموظفين... المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت تستقيل

وطن- وكالات: أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، دانا وايت والتي خضعت للتحقيقات بسبب معاملتها السيئة للموظفين العاملين تحت إمرتها، استقالتها من منصبها.

ووفقا لقناة "NBC" الأمريكية، خضعت دانا للتحقيقات بسبب معاملتها السيئة للموظفين العاملين تحت إمرتها، بعد أن قدموا العديد من الشكاوي بأنها تجبرهم على قضاء بعض الطلبات الشخصية مثل شراء الجوارب الحريمي وأخذ ملابسها من شركة التنظيف وحجز مواعيد لزيارة الكوافير ومساعدتها في إنهاء أوراق خاصة بالقروض العقارية.

وأشارت القناة الى أن دانا أعلنت عن استقالتها بعد بضع ساعات من إرسال وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس خطاب وداع إلى العاملين بالإدارة.

وفي تغريدة لها على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، مساء الاثنين، قالت دانا "أشكر الوزير ماتيس على ما قدمه لي من فرصة لخدمة جنودنا، والمدنيين الذين يدعمونهم. لقد كان هذا شرف، وميزة لي".

وأفاد مصدر عسكري، بأن مساعدها تشارلز سامر سيقوم مؤقتا بمهام المتحدث باسم البنتاغون.

يذكر أن دانا وايت كانت تشغل منصب المتحدثة باسم البنتاغون من إبريل/نيسان 2017.

(سبوتنيك)