الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين وصيادي العصافير جنوب القطاع

وطن: أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، النار صوب المزارعين وصيادي العصافير في كل من رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت مصادر إلى إصابة ثلاثة مزارعين فلسطينيين؛ جراء تعرضهم للاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال نحوهم، شرقي مدينة رفح.

ونقلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني 3 إصابات بالاختناق من محيط "بوابة المطبق" شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واضطر المزارعون لمغادرة أراضيهم خشية على حياتهم؛ فيما أكدوا أنهم يتعرضون في الأيام الأخيرة لإطلاق نار وقنابل غاز بشكل شبه يومي.

كما أطلقت قوات الاحتلال نيرانها صوب صيادي العصافير شرقي بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، دون إصابات.