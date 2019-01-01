مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة

وطن: اقتحمت مجموعات من المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحمايةٍ مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ (40) مستوطنا على 3 مجموعات، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونظّم المُقتحمون جولات استفزازية في باحات الأقصى، وتلقّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية.

ومساء أمس، أعلن مدير عام الأوقاف الاسلامية الشيخ عزام الخطيب أن نحو 30 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الاقصى في العام 2018، بزيادة 17% عن العام الذي سبقه.