زعيم كوريا الشمالية يحذر ترامب

وكالات- وطن: حذر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء، من أنه قد "يضطر إلى اتخاذ "نهج جديد" إذا لم تنفذ الوﻻيات المتحدة وعودها، واختبار صبره، بالإضافة إلى استمرارها في مطالبة بلاده باتخاذ إجراء من جانب واحد عن طريق الضغط بفرض عقوبات".

وقال جونغ أون إنه لم يغير موقفه بشأن نزع السلاح النووي بالكامل وتحسين العلاقات مع كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأضاف محذرا "لن يكون أمامنا خيار سوى الذهاب في اتجاه آخر".

وأوضح، أن عملية نزع السلاح النووي ستحقق تقدما أسرع إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراء في المقابل.

وتابع، أنه مستعد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي وقت.