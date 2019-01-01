د.نبيل الخطيب مديرا عاما لقناتي العربية والحدث

وطن: أعلنت ادارة قناتي العربية والحدث، تعيين د.نبيل الخطيب مديرا عاما لهما، خلفا لتركي الدخيل الذي شغل هذا المنصب مدة ثلاث سنوات.

وقال وليد البراهيم، مالك مجموعة قنوات إم بي سي إنه يثق بقدرات الخطيب، الأكاديمية والمهنية، وأن تعيينه جاء لتعزيز أداء القناتين.

والخطيب صحافي وإعلامي فلسطيني بارز عمل لسنوات في مجموعة إم بي سي، وتولى لفترة طويلة منصب رئيس تحرير قناة العربية ومدير غرفة الأخبار فيها، حتى عام 2017.

وولد الخطيب في قرية بيت ايبا بنابلس، وقد أسس معهد الاعلام في جامعة بيرزيت، وتولى رئاسة دائرة الاعلام في الجامعة، ما بين الأعوام 1994 و 2004.

انضم الخطيب إلى مجموعة إم بي سي في عام 1993، وكان آنذاك مراسلاً في مكتب القدس المحتلة.

وتسلم عام 1996 ادارة مكتب القدس التابع لمجموعة ام.بي.سي، و في سبتمبر عام 2002، شغل منصب ادارة مكاتب العربية في الاراضي الفلسطينية و القدس.

وفي يونيو من عام 2004 انتقل الخطيب إلى دبي ليشغل موقع رئيس التحرير التنفيذي لقناة العربية الإخبارية.

ونال الخطيب درجة الدكتوراه في فقه استخدام اللغة في وسائل الاعلام عام 1991، اشتغل استاذا للإعلام وباحثا.