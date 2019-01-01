دولة الاحتلال تحتج على البيرو.. والسبب "ميدان فلسطين"

وطن: ذكر التلفزيون الإسرائيلي في تقرير له، إن "السفارة الإسرائيلية في البيرو بعثت رسالة احتجاج إلى بلدية سان بورخا".

وأشار التلفزيون إلى غضب الخارجية الإسرائيلية والسفارة من حكومة البيرو وبلدية سان بورخا بسبب قيامها بإطلاق اسم "ميدان فلسطين" على واحد من الميادين الرئيسية في البلدة.

وأوضح التقرير أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق أسماء فلسطينية على المواقع الهامة في البيرو، "وهو ما يمثل استفزازاً لإسرائيل"، بحسب ما زعم التقرير.