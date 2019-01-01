الاحتلال يعلن عن استكمال العائق البحري شمالي القطاع

وطن- وكالات: أعلن جيش الاحتلال، يوم الثلاثاء استكماله تشييد العائق البحري شمالي قطاع غزة، بعد سبعة أشهر من أعمال البناء.

وذكرت القناة العاشرة العبرية أن العائق المتواجد على الحدود البحرية الشمالية للقطاع جاء لمنع عمليات التسلل البحري، وكجزء من العبر المستخلصة من عملية "زيكيم" التي وقعت في بداية العدوان الأخير صيف عام 2014.

وأوضحت أن العائق بطول 200 متر، ومكون من الصخور، يعتليها "سياج ذكي" بطول ستة أمتار، مزود بمجسات وأجهزة إلكترونية.

وذكرت أن "العائق سيقلل من فرص عمليات التسلل البحري من الشمال".

وقالت القناة إن حركة حماس حاولت التشويش على عمليات بناء العائق عبر نيران قناصة وتظاهرات أسبوعية وغيرها.

ويأتي إعلان جيش الاحتلال الانتهاء من تشييد العائق البحري في وقت يستمر فيه ببناء سور حدودي ضخم تحت الأرض وفوقها شرق القطاع وشماله لمحاولة منع أنفاق المقاومة من الوصول إلى مواقعه العسكرية.

(صفا)