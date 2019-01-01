الشرطة تضبط 70 قطعة أثرية وجهاز كشف عن المعادن في الخليل

صورة تعبيرية

وطن: ضبط جهاز الشرطة، اليوم الثلاثاء، 70 قطعة أثرية مختلفة بالإضافة لجهاز كشف عن المعادن والآثار، داخل منزل في بلدة بيت أولا غرب الخليل.

وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات "بأنه بناء على معلومات تلقتها شرطة السياحة والآثار تتعلق بحيازة أحد الأشخاص مجموعة من القطع الأثرية داخل منزله في بلدة بيت أولا".

وأردف "على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش منزل المشتبه به وضبط ما بداخله من قطع أثرية ".

وأضاف ارزيقات بأنه وخلال عملية التفتيش عثرت الشرطة بداخل المنزل على 70 قطعة أثرية مختلفة، كانت عبارة عن قطع معدنية تعود لعصور عديدة بالإضافة لضبط آلة الكترونية تستخدم في عمليات البحث والتنقيب عن المعادن والآثار، بناء على ذلك قامت الشرطة بضبط هذه الاثار والقاء القبض على صاحب المنزل.

وتم توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، حسب الأصول.