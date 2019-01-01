طوباس: الشرطة تكشف قضيتي ابتزاز عبر "فيسبوك"

وطن: كشفت الشرطة، اليوم الثلاثاء، قضية ابتزاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وألقت القبض على المشتبه به والذي قام بالتهديد والابتزاز لإحدى الفتيات من المحافظة.

وذكر بيان ادارة العلاقات العامه والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على شكوى مقدمة من إحدى الفتيات لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول قيام مجهول بمحاولة ابتزازها عبر "فيسبوك"، تمت متابعة القضية، وبعد البحث والتحري جرى إحضار أحد المشتبه بهم.

و في السياق نفسة تم الكشف عن قضية أخرى، وهي قيام إحدى الفتيات بإهانة وتشهير فتاة أخرى عبر "فيسبوك"، مما أدى إلى إلحاق الضرر بها.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على المشتبه بها.

وأضاف البيان أنه تمت احالة المتهمين لاستكمال الاجراءات القانونيه بحقهم حسب الأصول.

ودعت الشرطة المواطنين لأخذ الحيطة والحذر عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التعاطي مع أية حسابات غير معروفة.