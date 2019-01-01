رسمياً.. تفكيك "المعسكر الصهيوني"

وطن- وكالات: أعلن رئيس حزب العمل الإسرائيلي، آفي غباي، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك "المعسكر الصهيوني"، وفضّ الشراكة مع كتلة "هتنوعاه" التي تترأسها عضو الكنيست تسيبي ليفني، وسيخوض الانتخابات المُقبلة بشكل مستقل، فيما ستبحث ليفني عن كتلة أخرى لخوض الانتخابات، في حال قررت مواصلة المسيرة السياسية.

وبلَّغ رئيس حزب العمل، ليفني رسميا بقراره فض الشراكة، علما أنها تترأس كتلة المعارضة في الكنيست الـ20، خلفا ليتسحاك هرتسوغ، الذي عُين في منصب رئيس ما تُسمى بـ"الوكالة اليهودية". واعتبرت ذلك، في حينه، شرطا لمواصلة الشراكة بين حزبي "هتنوعاه" و"العمل".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" عن غباي قوله، خلال الجلسة التي جمعته صباح اليوم مع ليفني وأعضاء من الحزب: "كنت آمل وأعتقد أن التغيير والشراكة الجديدة ستؤدي إلى نمونا، وإلى نسج علاقة حقيقية وشراكة متبادلة. لكن الجمهور يرى أن هذ ليس الواقع، وابتعد عنا، وعليه أتمنى لليفني النجاح في الانتخابات، في كل حزب ستكون فيه".

وأضاف غباي: "لقد عملت بنصيحة هرتسوغ وحافظت على الشراكة مع ليفني وحركة ’هتنوعاه’، لكن ليس من السهل الانضمام لشراكة أقامها شخص آخر، لقد حاولت التوصل للدمج والوحدة بين الحزب والحركة، لكن لم يتحقق ذلك، علما أن ليفني طلبت تخصيص مقاعد لها في قائمة الحزب، وسبق ذلك طلبها لرئاسة كتلة المعارضة وقبلت ذلك".

بدروها، التزمت ليفني الصمت وامتنعت عن الرد على غباي وتركت قاعة الاجتماعات دون أن تدلي بأي تصريح.

وفي وقت لاحق، عقبت ليفني في تصريح صحافي على قرار غباي بالقول إنه "من الجيد أن تتضح الشكوك ويمكننا الآن التركيز على التحدي الوطني الذي أمامنا ومن المهم مواجهته، علينا أن نؤمن بهذا النهج والطريق بضرورة إحداث الانقلاب في الانتخابات المقبلة".

وبحسب موقع "واللا"، فإن ليفني لم تعرف مسبقا عن تحرك وخطوة غباي، ولكنها فوجئت بسماع ذلك في اجتماع الكتل المشاركة في "المعسكر الصهيوني".

وردا على إعلان غباي، وجهت مصادر في حركة "هتنوعاه" انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس حزب العمل، وقالت إن غباي لم يفعل شيئا من أجل تعزيز الشراكة والتعاون واختار فض الشراكة.

وقال عضو الكنيست عن "المعسكر الصهيوني"، يويئيل حسون، ردا على خطوة غباي: "للتوضيح؛ غباي لم يقبل ولا في أي مرحلة مبدأ الشراكة، وهي الشراكة التي أثمرت عن 24 مقعدا في الانتخابات السابقة، وبالتالي فإن تراجع المعسكر الصهيوني في استطلاعات الرأي، بسبب السياسية الفاشلة التي عمدها غباي في قيادة الحزب".

(عرب 48)