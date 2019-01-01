نقابة المحامين لوطن:هناك خطورة على أي أموال قد يتم نقلها لمؤسسة الضمان

رام الله- وطن: اعتبرت نقابة المحامين، اليوم الثلاثاء، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي غير جاهزة لاستقبال أية مبالغ مالية، وستكون عاجزة عن الإشراف عليها.

وفي حديث لـوطن، قال أمجد الشلة، عضو مجلس نقابة المحامين، إن هناك خطورة على أية أموال ممكن أن يتم وضعها في صناديق المؤسسة، أو أن تكون تحت إشرافها في البنوك وغير ذلك.

وأضاف أن هناك تخبطا كبيرا داخل إدارة المؤسسة، يجعلها "غير جاهزة لاستقبال 100 شيكل".

وأوضح الشلة أن نقابة المحامين تدعم الحراك العمالي وخطوات القوى العمالية والنقابات المتعلقة بقانون الضمان، وهي تتماشى في ذلك مع الرأي العام وموقف الشارع.

وبين أن النقابة ترى أن قانون الضمان يعاني من قصور، وتشوبه عيوب كثيرة لا تسمح بتطبيقه.

وبخصوص المشاركة في الفعاليات الرافضة للضمان، لا سيما المسيرة المرتقبة في الـ 9 من الشهر الجاري برام الله، قال الشلة إن الموقف الرسمي سيعلن عقب اجتماع مجلس النقابة يوم الثلاثاء القادم.

لكنه استدرك بالقول " الموقف لن يكون مخالفا للبيانات السابقة والدعم المعلن للحراك".

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع الضمان، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، هي من خالفت قرارات الرئيس عباس حول فتح باب الحوار وإجراء التعديلات على القانون.