نتنياهو يكشف: سنبيع البرازيل طائرات مسيرة مقابل نقل سفارتها الى القدس

وطن- وكالات: سعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الحالية للبرازيل إلى إقناع الرئيس البرازيلي، جائير بولسونارو، بأن ينقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى القدس، مقابل تزويد دولة الاحتلال البرازيل بخبرات ومعلومات وعتاد في مجال الأمن الداخلي، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي يرافق نتنياهو في زيارته للبرازيل، قوله إن إسرائيل بحثت مع لولسونارو بيع البرازيل طائرات مسيرة صغيرة وكبيرة، وأن إسرائيل لن تقيد البرازيل باستخدام هذه الطائرات في المجال المدني، مثل الشرطة. وقال المسؤول نفسه إنه "تحدث في البرازيل جرائم قتل أكثر من إسرائيل بثلاثين مرة".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي إن الطائرات المسيرة الصغيرة، التي قد تباع للبرازيل، سيبدأ استخدامها خلال شهر كانون الثاني/يناير الحالي في شارع رقم 443 بين القدس وتل أبيب، وهو أحد الشوارع المركزية ويقع قسم كبير منه في الضفة الغربية.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الطائرات المسيرة قادرة على تشخيص وجوه وتصليب معلومات من خلال مخزون معلومات خاص خلال مطاردة "مشتبهين"، في إشارة إلى فلسطينيين.

ورجحت الصحيفة أن تبدي البرازيل اهتماما بشراء الطائرات المسيرة، على خلفية معدلات الجريمة المستفحلة فيها ومقتل عشرات الآلاف خلال العام 2017، وهذه مشكلة تعهد بولسونارو بحلها.

(عرب 48)