بالأسماء.. الاعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح غداً

غزة- وطن: أعلنت داخلية غزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة غدًا الأربعاء.

وأوضحت في بيان مقتضب، أن السفر غداً سيكون للحافلتين الثامنة والتاسعة من كشف (26/12)، إضافة إلى حافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد المرفق أدناه.

ودعت المسافرين المعنيين بالتواجد غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر؛ لتسهيل إجراءات سفرهم.

ونوهت إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم للأبناء المرافقين مع أمهاتهم.

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