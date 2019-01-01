كشف ملابسات جريمة تهديد وتشهير على "الفيسبوك" في الخليل

رام الله- وطن: كشفت الشرطة، اليوم الثلاثاء، ملابسات جريمة تهديد وتشهير على موقع "الفيس بوك" والتي طالت احدى السيدات في الخليل .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها سيدة للشرطة تتعلق بقيام شخص مجهول بتهديدها بصورها الشخصية التي حصل عليها من صفحتها على موقع الفيس بوك والتشهير بها ونشر هذه الصور، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات القضية ومعرفة الفاعل .

وأضاف البيان، بانه وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية، فقد قامت وحدة الجرائم الالكترونية بتحديد هوية المشتبه به وضبط الهاتف الذي يحوي صور المشتكية بحوزته .

هذا وأكد البيان، توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .