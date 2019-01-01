"ديربي" خانيونس ينتهي بالتعادل السلبي

وطن: تعادل فريق خدمات خانيونس مع جاره الاتحاد "الطواحين" بدون أهداف مساء الثلاثاء في ملعب خانيونس البلدي جنوب قطاع غزة، في ختام مباريات الأسبوع 12، والأول من مرحلة الذهاب بدوري "القدس" للدرجة الممتازة بكرة القدم في القطاع.

ورفع التعادل رصيد "الطواحين" إلى 25 نقطة في المركز الأول, والصدارة، ووصل رصيد الخدمات إلى 10 نقاط بالمركز 11، وقبل الأخير، وبفارق الأهداف خلف بيت حانون الأهلي.

وحكم المباراة: عاهد المصري للساحة، وساعده الدولي حسام الحرازين، وإسلام الشخريت للخطوط، ومحمد أبو شهلا رابعاً.

الثانية

وفي ختام مباريات الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الثانية في فرع "غزة والشمال" تفوق نماء على ضيفه المشتل بهدف نظيف في ملعب نماء شمال القطاع.

ودون هدف المباراة الوحيد فادي عساف في الدقيقة 50, ليرتفع رصيد الفائز إلى 14 نقطة في المركز الأول, وبفارق الأهداف أمام الوفاق، وبقي رصيد الخاسر 4 نقاط بالمركز السابع، والأخير.

وفي مباراة ثانية، فاز الرضوان على خدمات جباليا بهدفين دون مقابل، في ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع، ودون الهدفين أحمد عبيد بالدقيقة 53 من ركلة جزاء، وبلال أبو ريالة في الدقيقة 87، وشهدت المباراة طرد لاعب خدمات جباليا سالم رضوان بالدقيقة 88 لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الرضوان إلى 10 نقاط في المركز الرابع، وبفارق الأهداف خلف المجمع الإسلامي، ويتجمد رصيد الخدمات عند 8 نقاط بالمركز الخامس.

الثالثة

وضمن منافسات الأسبوع الأول من دوري الدرجة الثالثة لفرع "الوسطى والجنوب"، تجاوز المصدر عقبة نظيره شباب المغازي بهدف دون مقابل، في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وأحرز هدف المباراة الوحيد علي العبيد في الدقيقة 73، ليحصل المصدر على أول 3 نقاط في البطولة، ويبقى شباب المغازي بلا رصيد من النقاط.

مباراة الأربعاء

وتختتم مباريات الأسبوع الأول بالدرجة الثالثة لفرع "الوسطى والجنوب" بلقاء أهلي البريج مع شباب الزوايدة في ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.