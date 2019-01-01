تعيين غالانت وزيراً للاستيعاب والهجرة في حكومة الاحتلال

القدس- وطن: أقرت حكومة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، تعيين يؤاف غالانت وزيرا للاستيعاب والهجرة بعد استقالته من منصبه السابق كوزير للبناء والإسكان.

وأعلن غالانت منذ أيام استقالته من وزارة البناء والإسكان بعد أن استقال من حزب كلنا، الذي يتولى ضمن اتفاق الائتلاف الحكومي الوزارة التي سيتولى تسيير أمورها بالوكالة موشيه كحلون الذي يتزعم الحزب ويتولى المسؤولية عن وزارة المالية أيضا.

ويرجح أن ينضم غالانت لحزب الليكود بعد استقالته من حزب كلنا.

وكان نتنياهو عين منذ أسبوعين الوزير الليكودي يارليف ليفين نائبا بصفة وزير لوزارة الاستيعاب والهجرة، في محاولة منه للتخفيف من الحقائب الوزارية التي يتولاها.

وتعتبر الحكومة حاليا، حكومة تسيير أعمال لحين موعد الانتخابات في التاسع من شهر أبريل/ نيسان المقبل.