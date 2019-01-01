لتمجيده حزب الله.. الاحتلال يقدم لائحة اتهام ضد مواطن من حيفا بحجة التحريض

القدس- وطن: قدم الإدعاء العام الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد مواطن من سكان حيفا بحجة التحريض على "الإرهاب" لصالح حزب الله اللبناني.

ووفقا للقناة العبرية الثانية، فإن المعتقل يبلغ من العمر( 64 عاماً)، واعتقل في العاشر من الشهر الماضي بعد أن تم تثبيت الأدلة ضده بالتواصل مع "عميل أجنبي" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والعمل على التحريض لصالح حزب الله من خلال تمجيده، وفق زعمهم.

وأشارت إلى أنه تم تقديم اللائحة مع طلب تمديد اعتقاله لحين استكمال الإجراءات القانونية.

(القدس دوت كوم)