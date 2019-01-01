طبيب مصري يخنق زوجته ويطعنها واولاده الثلاث

وطن: أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل مذبحة كفر الشيخ، والتي راحت ضحيتها زوجة وأبناؤها الثلاثة، أفادت التحقيقات بأن الزوج وراء ارتكاب المذبحة، بسبب خلافات أسرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن، قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن كفرالشيخ نجح في كشف غموض وتحديد وضبط مرتكب واقعة مقتل ربة منزل وأبنائها الثلاثة داخل مسكنهم".

وأضاف البيان: "فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام ومديرية أمن كفرالشيخ لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ "أحمد. ع. ذ" 42 سنة، طبيب، ومُقيم بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ، باكتشافه مقتل زوجته "منى. ف. س" 38 سنة ربة منزل وأبنائه الثلاثة (عبد الله 8 سنوات، عمر 6 سنوات، ليلى 4 سنوات) بالشقة محل سكنهم، حيث تبين من الفحص وجود جثتي الزوجة وابنتها بصالة الشقة والطفلين على سريرهما بحجرة نومهما وبهما جروح ذبحية، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة".

وشكلت وزارة الداخلية فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ووالد الأطفال (المبلغ) لوجود خلافات أسرية بينهما.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب ومداومتها افتعال الخلافات مع أهليته، وأضاف بقيامه بخنقها بحبل ستارة بالمنزل وطعنها بسكين حتى تأكد من وفاتها، ثم قام بطعن أبنائه تباعاً فأودى بحياتهم، واستولى على المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته لتضليل جهات البحث والإيحاء بأن الحادث بدافع السرقة، وأرشد عن السكين المستخدم وحبل الستارة والمشغولات الذهبية بمكان إخفائها بالجزيرة الوسطى بطريق كفرالشيخ – المحلة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

(المصري اليوم)