كشف ملابسات سرقات بقيمة 200 ألف شيكل والقبض على المشتبه بهم في رام الله

رام الله- وطن: القت الشرطة اليوم، القبض على خمسة اشخاص يشتبه تورطهم بسرقات من محل تجاري في رام الله.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبناء على شكوى تلقتها شرطة السياحة والآثار في رام الله من مواطنة تفيد قيام مجهولين بسرقة بضاعة ومبالغ مالية من محل في احد المجمعات التجارية في رام الله، وقدرت المشتكية قيمة المسروقات بما يقارب 200 ألف شيكل، وبعد إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة، تم الاشتباه بثلاثة أشخاص، تم القاء القبض عليهم و افادوا أنهم وشخصين آخرين يعملون في نفس المجمع ، قاموا بالسرقة من محل المشتكية مبالغ نقدية وبضاعة دون تسجيل ذلك في المحاسبة على فترات ، وضبطت الشرطة بحوزة المشتبه بهم مبلغ 15160 شيكل.

وأكد البيان، بان الشرطة أحالت المشتبه بهم الخمسة والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم أصولاً.