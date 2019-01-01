بومبيو لنتنياهو: الالتزام الأمريكي تجاه "إسرائيل" لن يتغير

وطن- وكالات: أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، خلال لقائه في البرازيل مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن التزام حكومته تجاه "إسرائيل" لن يتغير، بموجب الانسحاب الأمريكي من سوريا.

كان نتنياهو وبومبيو قد عقدا اجتماعا على هامش مشاركتهما في تنصيب الرئيس البرازيلي بولسونارو، وقال بومبيو إن الولايات الزتحدة ستواصل ممحاربة "العدوان الإيراني" على حد زعمه، والقتال ضد داعش، وقال نتنياهو أنه سيتم مناقشة تعزيز التعاون التشغيلي والاستخباراتي بين الطرفين.

ووصف الاعلام العبري كلام بومبيو بأنه رسالة طمأنة لدولة الاحتلال بعد قرار الانسحاب مؤكدا أنها خطوة لن تضر بالتزام الولايات المتحدة تجاه "إسرائيل".

وقال بومبو "إن التزامنا بالاستقرار في الشرق الأوسط والحفاظ على أمن إسرائيل يبقى كما هو بعد القرار، وسنواصل الحرب ضد داعش والنضال ضد العدوان الإيراني" وفق زعمه.