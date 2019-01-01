"الهيئة الوطنية" تؤكد على استمرار مسيرات العودة خلال 2019

غزة- وطن: أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة، ماهر أبو صبحة، أن العام الحالي 2019 يبدأ مع استمرار مسيرة العودة الكبرى التي تجاوزت شهرها التاسع، ويزداد زخمها حول العالم، مشيراً إلى أن الاحتلال حاول كثيراً ايقاف المسيرة لكنه فشل أمام صمود الشعب الفلسطيني الذي خرج للمطالبة بحقوقه العادلة.

وأضاف أبو صبحة أن الشعب الفلسطيني مصمم على الاستمرار في فعاليات مسيرة العودة حتى تحقيق اهدافها ومنها كسر الحصار عن قطاع غزة، داعياً أهالي الضفة الغربية والكل الفلسطيني لضرورة المشاركة بفعاليات المسيرة المستمرة خلال العام الحالي.

وانطلقت فعاليات مسيرات العودة في الثلاثين من آذار العام المنصرم 2018.