الأورومتوسطي يطلق منصة "حقنا" للتدوين الرقمي حول حقوق الإنسان

رام الله- وطن: أطلق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأول من يناير 2019، النسخة التجريبية من منصة التدوين الحقوقي الأولى باللغة العربية على شبكة الإنترنت، والتي حملت اسم "حقنا"، وذلك بمشاركة عدد من الأكاديميين والكتاب والناشطين الحقوقيين من المنطقة العربية وأوروبا.

ويعمل المرصد الحقوقي الدولي – مقره جنيف - على أن تكون المنصة التي حملت شعار "نكتب عن حقوقنا" منصة مفتوحة للكتّاب والشباب المهتمين بالكتابة بما يخص قضايا حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واللاجئين من تلك البلدان في أوروبا، وذلك للتعبير عن قضايا بلدانهم سواء المحلية منها أم الدولية بكتابة رصينة ذات بعد حقوقي.

وقال الأورومتوسطي إن المنصة ستتضمن كذلك أهم المقالات والتدوينات الحقوقية التي تنشر باللغات الإنجليزية والفرنسية للغة العربية، سعياً منه لتعزيز التواصل الحقوقي بين الجمهور العربي والغربي، بالإضافة إلى ترجمة عدد من التدوينات العربية التي تنشر على موقع المدونة للغات الإنجليزية والفرنسية.

بدوره، أكّد علاء البرغوثي، المسؤول الإعلامي في المرصد الأورومتوسطي أن مدونات "حقنا" هي إحدى المشاريع التي يعمل عليها المرصد منذ فترة، وذلك لتوفير مساحة متخصصة للأكاديميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمدافعين عنها للتعبير عن آرائهم وأفكارهم حول القضايا الحقوقية التي تعيشها بلدانهم ومجتمعاتهم، ولا سيما فيما يخص قضايا بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واللاجئين من تلك البلدان في أوروبا.

وشدد البرغوثي على أن المرصد يسعى من خلال مشروع "حقنا" إلى توفير ملتقى للآراء والمواقف الحقوقية الرصينة التي تغطي وتناقش وتحلل أو تنتقد الأوضاع الحقوقية، وهي منصة مفتوحة لكل الكتّاب ولكافة الآراء، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن شرط النشر الوحيد فيها هو مدى اتساق المواد مع قواعد حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي.

ولفت "البرغوثي" إلى أن المرصد سيعتمد في تقييمه للمواد الواردة إليه على الالتزام بمعايير المصداقية والدقة والحيادية في طرح أي فكرة، ويتحمل الكاتب أو الناشط مسؤولية المواد المنشورة، حيث قد لا تعبر جميع المواد المنشورة عن أدبيات المرصد بالضرورة، لكنها تعبّر بالتأكيد عن تطلعات المرصد في إيجاد منصة حقوقية حرة لكافة الآراء.

وحول آلية المشاركة في التدوين على منصة "حقنا" قال البرغوثي إن المنصة اعتمدت أساليب مبسطة للتواصل، حيث ليس على الراغب بإرسال تدوينته إلا الدخول إلى قسم "دوّن معنا" عبر موقع المدوناتwww.blog.euromedmonitor.org ، وملء المعلومات وإرسال التدوينة، حيث من المفترض أن يتم الرد عليه من قبل فريق التحرير خلال أسبوعين كحد أقصى.

ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الأكاديميين والناشطين الحقوقيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا إلى التدوين على مدونة "حقنا" وتناول القضايا الحقوقية التي تهم مجتمعاتهم، والاستفادة من المساحة التي توفرها المنصة الحقوقية لهم حتى يضطلعوا بدورهم الحقوقي الدفاعي والتثقيفي تجاه مجتمعاتهم.



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