الاحتلال يفرج غداً عن الأسيرين أحمد خريس ورياض عبد الله من غزة

رام الله- وطن: قررت إدارة مصلحة السجون الإفراج غداً الأربعاء، عن الأسيرين أحمد محمد عبدالهادي خريس (48 عاماً) ورياض صالح مصطفى عبد الله (52 عاماً) من مدينة غزة بعد قضائهما فترة حكمهما في سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسيرين خريس وعبد الله اعتقلا في عرض البحر في الأول من يناير عام 2002، وحكم عليهما بالسجن 17 عامًا، ومنعت إدارة السجون ذويهما من زيارتهما طوال فترة اعتقالهما، مشيرةً إلى أن الاحتلال اتهمهما بمقاومته والانتماء إلى حركة فتح بالإضافة إلى قيامهم بتنفيذ عملية السفينة "كارين إيه".

وأشارت إلى أن الأسير خريس متزوج ولديه ثلاثة أبناء، وحاصل على الدبلوم المتوسط في الشرطة البحرية، والأسير عبد الله لديه طفلان.