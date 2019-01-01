بيت لحم تقرر إقامة نصب تذكاري لشهدائها

بيت لحم- وطن: قررت بلدية بيت لحم إقامة نصب تذكاري لشهداء المدينة.

وأعلنت البلدية عن طرح عطاء أعمال بناء النصب الممول من البلدية، وحددت آخر موعد لقبول العطاءات في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال المحامي انطون سلمان رئيس البلدية ان النصب سوف يقام وسط المدينة، في منطقة وادي شاهين، إكراما لجميع شهداء المدينة الذين سقطوا منذ عشرات السنين، وهم قائمة طويلة في سجل الخلود والافتخار".

واضاف " إقامة هذا النصب هو مسؤولية وطنية لنحفظ لهم جزءا يسيرا مما قدموه من تضحيات جسام" معتبرا انه وفي غضون اشهر قادمة سوف يكون هذا النصب قد أقيم، وسيتم إجراء حفل افتتاح رسمي له عقب الانتهاء من أعمال البناء.

"القدس دوت كوم"