عقد جلسة استماع لنتنياهو قبيل الانتخابات

القدس- وطن: كشفت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن لقاء عقده المستشار القانوني لحكومة الاحتلال افيحاي ماندلبليت مع عدد كبير من المدعين العامين والمستشارين القانونيين الحاليين والسابقين.

وبحسب القناة، فإن ماندلبليت بحث معهم إمكانية عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن التحقيقات الجارية معه قبيل بدء الانتخابات في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.

ووفقا للقناة، فإن النقاش دار حول ما إذا كان هناك مشكلة قانونية في مثل هذه الخطوة قبل الانتخابات، مبينةً أن جميع من شاركوا في النقاش أجمعوا على ضرورة اتخاذ هذا القرار والإعلان عنه قبل الانتخابات.

وقال ماندلبليت للمجتمعين "إن نشر القرار قبل الانتخابات هو واجبنا على الجمهور الذي سيختار، وسأبذل أقصى جهد لإنجاز العمل في أقرب وقت ممكن".