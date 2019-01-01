"محدث": إصابتان بالرصاص إحداهما خطيرة واعتقال 4 شبان خلال في كفر قدوم

قلقيلية- وطن: أصيب شابان بالرصاص الحي، والعشرات بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل أربعة شبان، خلال مواجهات اندلعت مساء اليوم الثلاثاء بين شبان وجنود الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن ما يقارب 60 جنديا احتلاليا هاجموا الشبان المشاركين في مسيرة سلمية دعت إليها حركة فتح إحياءً للذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة الثورة، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز مما أدى إلى إصابة الفتى محمد عادل اشتيوي (17) عاما برصاصة في الظهر استقرت في الرئة ووصفت حالته بالخطرة، حيث تم نقله لاحقا إلى مستشفى المقاصد لتلقي العلاج، والشاب يزن منتصر برهم (19)عاما بشظايا في الظهر، ونقل إلى مستشفى رفيديا في نابلس لتلقي العلاج.

وأضاف إن الاحتلال احتجز طاقم إسعاف الهلال الأحمر ومنعهم من تقديم الإسعاف للمصابين تحت تهديد السلاح.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان وهم: فضل محمد اشتيوي (19 عاما)، وشقيقه علاء (26 عاما)، وصبري عطا اشتيوي (28 عاما)، وطارق نبيل علي (16 عاما).