عودة 280 عائلة فلسطينية إلى مخيم اليرموك

وطن- وكالات: أوضح أعضاء لجنة الإشراف على إعادة إعمار مخيم اليرموك، أنه تم إزالة 70% من الأنقاض وفتح الشوارع في المخيم، ما أتاح عودة 280 عائلة من سكان المخيم الذين اضطروا لمغادرته.

وأشاروا خلال زيارتهم للرئيس محمود عباس إلى أن هناك استعدادا كاملا للعمل التطوعي من قبل ابناء شعبنا الفلسطيني في سوريا، خاصة قطاعي المهندسين والمقاولين الفلسطينيين.

وأعربوا عن ارتياحهم لتبني عباس ومنظمة التحرير لهذا الجهد العظيم، بمشاركة القطاع الخاص الفلسطيني الذي أعلن عن مساهمته بمليون دولار لتغطية النفقات.

وأكدوا أن ابناء شعبنا في سوريا عبروا عن ارتياحهم للتعاون الذي جرى في هذا المجال مع المؤسسات الحكومية السورية.

وأشاد عباس من جهته بجهود اللجنة لإعادة الإعمار وازالة الانقاذ، مؤكدا ضرورة الاستمرار والإسراع في انجاز هذا العمل بالتعاون مع الأشقاء السوريين، والعمل على تسهيل عودة كل المهجرين من المخيم إلى منازلهم.