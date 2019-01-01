حسين الشيخ: مرسوم رئاسي قريباً يحدد موعد الانتخابات التشريعية

رام الله- وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن الرئيس محمود عباس سيعلن قريباً موعد الانتخابات التشريعية بمرسوم رئاسي.

وأوضح أن الرئيس ينتظر اكتمال الإجراءات الفنية من جانب لجنة الانتخابات المركزية.

وفي لقاء عبر تلفزيون فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، أضاف الشيخ أن المصالحة مع حركة حماس وصلت لطريق مسدودة، وأنه لا توجد حوارات بين الطرفين.

وأردف "فتح لن تجتمع مع حماس إطلاقا بعدما قامت به الأخيرة في غزة، من منع الاحتفال بالانطلاقة الـ54، وإيقاد الشعلة".، وتابع محذرا " فلنذهب إلى صندوق الاقتراع، وإذا زادت حماس إجراءاتها بغزة لدينا الكثير مما يحرجها ويضعها بزاوية لا تتمنى ان تكون فيها".