قوات الاحتلال تعتقل 15 شابا من الضفة فجرا

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاربعاء، 15 شابًا من بلدات وقرى الضفة، وعرف من المعتقلين حتى اللحظة.

وافادت مصادر محلية ان الاحتلال اقتحم مدينة نابلس من جهة بيت ايبا غربي نابلس الأسيرين المحررين أمير محمد اشتية وعلاء سميح الأعرج كما داهم منطقة عسكر شرقي المدينة واعتقل الشاب عمر ابراهيم الترتير. كما جرى اقتحام بلدة بيت دجن واعتقال الاسير المجرر نضال حج محمد.

وتعرض احد المنازل في بلدة قبلان جنوب نابلس لاقتحام جنود الاحتلال وتسبب الجنود باضرار وخراب فيه.

وفي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الأسيريْن المحرريْن أسامة خليل عمارنة ومحمد جهاد أبو بكر من منزليهما في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، كما اعتقلت كلاً من: أحمد عبد الله بني غرة، محمد عدنان مخزومي، وأحمد نضال النوباني من منازلهم في جنين ومخيمها.

وفي طوباس تم اعتقال الشاب خالد رائد دراغمة من منزله.

وداهمت دوريات الاحتلال بلدة الخضر جنوب ‎ بيت لحم، و قرية دير سامت في مدينة دورا جنوب الخليل وبيت كاحل بالخليل حيث تم اعتقال حذيفة زهور ومخيم العروب وتم اعتقال بشار البدوي.