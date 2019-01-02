اصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم جنين

رام الله- وطن: أصيب شاب، اليوم الأربعاء، بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن تلك القوات اقتحمت المخيم فجرا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، تخللها اطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي في الساق، وآخرين بالاختناق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان، بعد دهم منازل ذويهم في المخيم، وهم: أحمد عبد الله بني غرة، وحمزة المبيض، ومحمد عبد الرازق حنون، وأحمد نوباني نجل الشهيد نضال.

ومن مدينة جنين، اعتقلت تلك القوات الشابين محمد عدنان مخزومي، ومعتز أبو زيد، والأسيرين المحررين محمد جهاد أبو بكر، واسامة خليل عمارنة من بلدة يعبد، عقب دهم منازل ذويهم.

(وفا)